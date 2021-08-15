Под Новосибирском подросток напал с ножом на мигранта

На месте работали следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

17-летней парень напала на 30-летнего мужчину в Новосибирской области. ЧП произошло в Усть-Тарском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Парень находился в одной машине с мужчиной. Он накинул на него веревку и начал душить. После чего еще ударил его ножом, — уточнил источник.

Как сообщает источник, парня не задержали , но он находится под подпиской о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ — «Убийство».

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