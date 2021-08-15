Таким город вы не видели: иностранец показал редкое видео Новониколаевска

Вид на железнодорожный мост. Фото: скриншот из видео.
Житель Нидерландов опубликовал на своем Youtube-канале видео с кадрами Новониколаевска в XX веке. Действие в видео происходит в 1919 году.
— Оригинальный черно-белый фильм был отреставрирован и раскрашен по просьбам наших российских зрителей. В нем показаны очень интересные сцены последствий второй революции, произошедшей в 1917 году. Большинство сцен в этом фильме были сняты примерно в 1919 году, — гласит подпись к ролику.
На кадрах можно увидеть местных жителей, как выглядела железнодорожная станция, парад военных и многое другое.
Видео собрало больше сотни комментариев:
— Прекрасная работа!
— Спасибо, что показали город с другой стороны.
— Невероятно!
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