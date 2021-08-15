Вид на железнодорожный мост. Фото: скриншот из видео.

Житель Нидерландов опубликовал на своем Youtube-канале видео с кадрами Новониколаевска в XX веке. Действие в видео происходит в 1919 году.

— Оригинальный черно-белый фильм был отреставрирован и раскрашен по просьбам наших российских зрителей. В нем показаны очень интересные сцены последствий второй революции, произошедшей в 1917 году. Большинство сцен в этом фильме были сняты примерно в 1919 году, — гласит подпись к ролику.

На кадрах можно увидеть местных жителей, как выглядела железнодорожная станция, парад военных и многое другое.

Видео собрало больше сотни комментариев:

— Прекрасная работа!

— Спасибо, что показали город с другой стороны.

— Невероятно!

Смотреть видеосюжет Таким город вы не видели: иностранец показал редкое видео Новониколаевска

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