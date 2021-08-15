В «Толмачево» из-за сильного тумана не смогли приземлиться самолеты

На запасные аэродромы отправили 9 рейсов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В новосибирском аэропорту «Толмачево» не смогли приземлиться самолеты. Всему виной сильный туман, окутавший город.
— В 2.30 ночи был введен режим работы при ограниченной видимости. По состоянию на 7.30 утра на запасной аэродром отправились 9 рейсов, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».
Судя по данным онлайн-табло режим еще многие рейсы будут так же задержаны из-за плохой видимости с утра.
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