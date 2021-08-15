В Новосибирске ищут пенсионерку с потерей памяти

Пенсионерка ушла из дома 14 августа. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
В Новосибирске волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут ушедшую из дома 81-летнюю Белевцеву (Манаеву) Ольгу Павловну. Она ушла из дома 14 августа в неизвестном направлении.
— Женщина живет в Октябрьском районе. Ее рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые, — сообщают волонтеры.
Пенсионерка была одета в зеленую жилетку, черную кофту, черную юбку, колготки и черные ботинки.
— Возможно потеря памяти. Нуждается в медицинской помощи, — уточняют волонтеры.
Если вам что-то известно о местонахождении Ольги Павловны сообщите по телефонам 112 или же 8 800 700 54 52,
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