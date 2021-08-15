Собака с сосисками, Змей Горыныч и мышка: как скульптуры Новосибирска помогают развивать бизнес

Скульптура находится возле Центрального рынка. Фото: издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В Новосибирске на улицах можно увидеть множество разных скульптур. Однако мало кто знает, что многие из них построены, как символы могущественных компаний. Об этом рассказало издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Сам по себе жанр городской скульптуры как продвижение брендов или бизнеса имеет довольно глубокие корни, — поясняет маркетолог Дмитрий Петров. — Мы знаем, что очень многие здания, сооружения строились как символы могущества компаний и отдельных людей. Это неплохо, поскольку придает бренду компании некую основательность, отливает ее в граните, образно говоря. Но тут начинаются нюансы. Самый главный — художественная ценность этих объектов. К сожалению, она зачастую сомнительна.

К самым примечательным скульптурам можно отнести торговку возле Центрального рынка, скульптуры на аллее друзей, деловая женщина, стоящая возле полиграфической компании.

-Сыграла ли на руку бизнесменам эта история? Здесь существуют разные точки зрения. Кто-то говорит, что любой пиар кроме некролога — это хорошо, — утверждает эксперт.

Стоит отметить, что многих скульптур уже нет. Их снесли, а память о них осталась лишь на просторах интернета.

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