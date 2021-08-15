Добыча строительного песка идет на острове с 2015 года. Фото: газета «На вахте».

УФСБ в Новосибирской области пресекло сделку двух фирм. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь». Речь идет о компании «Казачий», добывающей песок в Колыванском районе. Они хотели привлечь к работе частных подрядчиков. Однако по закону они не имели на это права.

— Отработка месторождения строительного песка предусматривается с использованием арендуемого горнотранспортного оборудования и арендуемых плавучих кранов. Однако «Казачий» не стал брать технику в аренду, а просто нанял подрядчиков, фактически передав им «исполнение предусмотренного лицензией цикла работ по добыче песка и на предусмотренных ею условиях, то есть вид деятельности, составляющий суть недропользования, — сообщили в прокуратуре изданию «Новая Сибирь».

Теперь компании придется самостоятельно выполнять работы по добыче песка.

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