Погода в Новосибирске на 15 августа 2021 года: будет тепло, но пасмурно

Погода в Новосибирске на 15 августа 2021 года будет пасмурной, но теплой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 15 августа 2021 года будет пасмурной, но теплой. Осадков, по прогнозам синоптиков, быть не должно.
— В воскресенье, 16 августа, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем поднимется до +21…+23 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Солидарны с коллегами и синоптики сервиса Яндекс.Погода. По их прогнозам, в воскресенье в Новосибирской области ожидается облачность с прояснениями, температура воздуха в среднем составит +15…+20 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер