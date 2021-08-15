Погода в Новосибирске на 15 августа 2021 года: будет тепло, но пасмурно

Погода в Новосибирске на 15 августа 2021 года будет пасмурной, но теплой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 15 августа 2021 года будет пасмурной, но теплой. Осадков, по прогнозам синоптиков, быть не должно.

— В воскресенье, 16 августа, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем поднимется до +21…+23 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Солидарны с коллегами и синоптики сервиса Яндекс.Погода. По их прогнозам, в воскресенье в Новосибирской области ожидается облачность с прояснениями, температура воздуха в среднем составит +15…+20 градусов.

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