«Грозилась сдать дочь в полицию»: воспитатель устроила скандал сибирячке, опоздавшей в детсад за ребенком

О произошедшем женщина рассказала в соцсетях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сибирячку возмутило поведение воспитательницы одного из детских садов в Ленинском районе, которая пригрозила сдать ее дочку в полицию, когда она не успела забрать ее вовремя. О произошедшем женщина рассказала в соцсетях.

— В четверг, 12 августа, произошла такая ситуация: с остановки «Красный факел» я ехала почти полтора часа из-за пробок. Поняв, что не успею добраться до сада вовремя начала писать, и звонить в группу, чтобы предупредить, что могу опоздать. Но задержалась я, в итоге, совсем ненадолго — минут на пятнадцать. Я извинилась перед воспитателем и предложила довезти ее до дома, либо оплатить такси, на что услышала: «Надо было ее вообще в полицию сдать, оттуда бы забирала. И вообще вашего ребенка не должно быть в саду уже в 18:45, у меня есть другие дела», — написала сибирячка на странице revizor.nsk в инстаграме. — Также мне сказали, что мы наплевательски относимся к собственному ребенку и тому подобное. И вообще, нужно планировать свое время, чтобы успевать. Я вообще не понимаю, разве можно так общаться с родителями и говорить такие вещи? Она, в итоге, просто довела меня до истерики. Да еще и нас с дочкой буквально выставили за дверь, сказали, мол, на улице оденетесь. Я забрала вещи ребенка и ушла.

Женщина планирует обсудить эту историю с заведующей детского сада и, если это не даст результата, обратиться в вышестоящие инстанции. Среди сибиряков, тем временем, мнения насчет этой ситуации разделились. В комментариях под постом нашлись и те, кто готов встать на сторону мамы, соглашаясь, что воспитательница перегнула палку, и те, кто готов принять позицию детского сада, утверждая, что сотрудники учреждения не обязаны тратить свое нерабочее время на чужого ребенка.

Мы решили спросить у юриста Михаила Спиридонова, что же в данном случае говорит закон:

— Вообще, такие вещи регулируются множеством нормативных актов, в том числе — уставом образовательного учреждения. И в уставе каждого, по идее, должно быть прописано, что должны делать в таком случае воспитатели, если ребенка не забирают вовремя. И родителей с этим уставом должны ознакомить, в том числе и с этими правилами, — пояснил КП-Новосибирск юрист. — Но вообще, по закону, если ребенка не забирают после окончания рабочего времени учреждения, он остается фактически без присмотра и попадает под закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Тогда воспитатели действительно вправе обратиться в полицию.

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