Поиски новосибирской семьи, пропавшей по дороге в Омск, завершены

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Влад КОМЯКОВ

Семью из Новосибирска, которая пропала по дороге в Омск, нашли. Об этом сообщили в полиции сегодня, 14 августа. Напомним, поиски сибиряков велись почти две недели. Гражданские супруги перестали выходить на связь с родными 5 августа.

— Семья вернулась домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — По словам самих разыскиваемых, у них сломалась машина и сели телефоны.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья из Новосибирска пропала по дороге в Омск: их ищет полиция

Местонахождение сибиряков неизвестно с 5 августа (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.