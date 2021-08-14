Поиски новосибирской семьи, пропавшей по дороге в Омск, завершены

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Семью из Новосибирска, которая пропала по дороге в Омск, нашли. Об этом сообщили в полиции сегодня, 14 августа. Напомним, поиски сибиряков велись почти две недели. Гражданские супруги перестали выходить на связь с родными 5 августа.
— Семья вернулась домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — По словам самих разыскиваемых, у них сломалась машина и сели телефоны.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Местонахождение сибиряков неизвестно с 5 августа (подробнее).
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