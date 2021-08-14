В Новосибирске иномарка сбила школьника во дворе дома: мальчик в больнице

ДТП случилось в Заельцовском районе города. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, вечером 14 августа, иномарка сбила школьника. ДТП случилось в Заельцовском районе города.
— Сегодня, около четырех часов вечера, 32-летний водитель автомобиля «Хюндай Сантофе» ехал по двору вдоль дома N 188 по улице Красный проспект, со стороны дома N 166 улицы Дуси Ковальчук, в сторону дома N 188 улицы Красный проспект, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Около дома №188 на улице Красный проспект он сбил 10-летнего мальчика.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом открытый перелом левой ноги. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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