Семья из Новосибирска пропала по дороге в Омск: их ищет полиция

Пропавших сибиряков ищет полиция.
Фото: Иван МАКЕЕВ
31-летняя женщина и ее гражданский муж пропали без вести по дороге из Новосибирска в Омск. Сейчас их ищет полиция.
— Об исчезновении мужчины и женщины сообщил брат пропавшей. Известно, что 5 августа они вместе уехали на машине в Омск и в пути перестали выходить на связь. Сейчас по данному факту проводятся разыскные мероприятия, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас местонахождение сибиряков все еще остается неизвестным.
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