Под Новосибирском столкнулись «Киа» и «Жигули»: погибли пенсионерка и подросток

В Татарском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по НСО
В Татарском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. После столкновения двух иномарок там погибли пенсионерка и подросток.
— По предварительной информации, сегодня, около 13:30 на 951 км автодороги «Иртыш» 34-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed, ехавшая со стороны Новосибирска в направлении Омска, при обгоне столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого был 68-летний мужчина, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В аварии погибли пенсионерка и подросток. Фото: ГУ МВД по НСО
В аварии погибли два человека: 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и 60-летняя пассажирка KIA. Водителей обоих автомобилей доставили в больницу с различными травмами.
На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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