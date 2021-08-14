Под Новосибирском столкнулись «Киа» и «Жигули»: погибли пенсионерка и подросток

В Татарском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по НСО

В Татарском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. После столкновения двух иномарок там погибли пенсионерка и подросток.

— По предварительной информации, сегодня, около 13:30 на 951 км автодороги «Иртыш» 34-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed, ехавшая со стороны Новосибирска в направлении Омска, при обгоне столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого был 68-летний мужчина, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В аварии погибли пенсионерка и подросток. Фото: ГУ МВД по НСО

В аварии погибли два человека: 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и 60-летняя пассажирка KIA. Водителей обоих автомобилей доставили в больницу с различными травмами.

На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.