Сводка по коронавирусу Новосибирск, 14 августа: умерли 13 человек

Ковид за последние сутки в регионе диагностировали еще у 185 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 14 августа: в областном оперштабе рассказали, что ковид за последние сутки в регионе диагностировали еще у 185 человек. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 55 449 случаев коронавируса, в том числе у 4 175 детей. С выздоровлением уже были выписаны 46 292 пациента, 144 из них за последние сутки.

— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 44, 73, 66, 68, 75, 82 лет и женщины в возрасте 64, 67, 74, 90, 91 года и две женщины в возрасте 82 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 2 482 человек, — сообщили в областном оперштабе.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 779 человек, в том числе 57 детей. В реанимации находится 201 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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