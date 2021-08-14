Топ-5 самых разбитых дорог в Новосибирской области назвали в ТУАД

В ТУАД назвали пять самых разбитых дорог региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТУАД назвали пять самых разбитых дорог Новосибирской области. Асфальт на них оказался поврежден часто проезжающими там большегрузами. Так, в этот перечень попали дороги К-12» — Пихтовка — Пономаревка» в Колыванском районе, «К-15» — Елбань» в Маслянинском районе, «Убинское — Кундран» в Убинском районе, «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым» в Чулымском районе, «Чулым — Ужаниха — Базово» также в Чулымском районе.

— Допремонты будут проведены везде. В некоторых районах работы по ликвидации пучинообразований выполнены на 20-30%. На перечисленных дорогах ремонт еще не начинался — сейчас идут торги по выбору подрядчика. Начать их ремонтировать планируется в сентябре, — пояснил глава ТУАД Константин Громенко.

На ремонт этих дорог дополнительно будет направлено 160 миллионов рублей. При этом, Громенко отметил, что ремонтные работы хоть и позволят привести дороги в надлежащее состояние, однако саму проблему не решат. В идеале, большегрузы должны ездить по специальным технологическим трассам, которые способны выдерживать такую нагрузку, а не по обычным автотрассам.

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