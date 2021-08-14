В Новосибирске скончался всемирно известный математик Анатолий Коновалов

Академик ушел из жизни после продолжительной болезни.

В Новосибирске, 13 августа 2021 года, скончался всемирно известный математик Анатолий Николаевич Коновалов. Академика не стало на 86 году жизни после продолжительной болезни.

— Коллектив ИВМиМГ СО РАН выражает глубокие соболезнования семье Анатолия Николаевича Коновалова и скорбит вместе с ней. Память об Анатолии Николаевиче, выдающемся ученом и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, — сообщается на сайте ИВМ и МГ СО РАН.

Анатолий Коновалов — выдающийся специалист в области математического моделирования и вычислительной математики. Основными направлениями его научных исследований были разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды и экономичных методов их численной реализации. Научные результаты А.Н. Коновалова широко известны в нашей стране и за рубежом. Он автор и соавтор более 100 научных работ. За работы в области математики и механики Анатолию Коновалову были присуждены Государственная премия СССР и премия Правительства РФ в области образования. Он был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.