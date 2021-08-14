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Общество14 августа 2021 8:47

В Новосибирске скончался всемирно известный математик Анатолий Коновалов

Его не стало после продолжительной болезни
Галина СИМОНОВА
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Академик ушел из жизни после продолжительной болезни.

Академик ушел из жизни после продолжительной болезни.

В Новосибирске, 13 августа 2021 года, скончался всемирно известный математик Анатолий Николаевич Коновалов. Академика не стало на 86 году жизни после продолжительной болезни.

— Коллектив ИВМиМГ СО РАН выражает глубокие соболезнования семье Анатолия Николаевича Коновалова и скорбит вместе с ней. Память об Анатолии Николаевиче, выдающемся ученом и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, — сообщается на сайте ИВМ и МГ СО РАН.

Анатолий Коновалов — выдающийся специалист в области математического моделирования и вычислительной математики. Основными направлениями его научных исследований были разработка и обоснование математических моделей задач механики сплошной среды и экономичных методов их численной реализации. Научные результаты А.Н. Коновалова широко известны в нашей стране и за рубежом. Он автор и соавтор более 100 научных работ. За работы в области математики и механики Анатолию Коновалову были присуждены Государственная премия СССР и премия Правительства РФ в области образования. Он был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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