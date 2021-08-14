«В природе их по пальцам пересчитать»: в Новосибирском зоопарке рассказали, как занимаются сохранением видов диких кошек

Специалисты Новосибирского зоопарка рассказали о том, как занимаются сохранением видов диких кошек. Фото: Сергей Завражных

Специалисты Новосибирского зоопарка рассказали о том, как занимаются сохранением видов диких кошек. Сейчас в зверинце живут дымчатые и дальневосточные леопарды, которые находятся под угрозой исчезновения, белые бенгальские тигры, ржаво-рыжие кошки, редко встречающиеся кошки Жоффруа, единственная в России пара длиннохвостых кошек маргай, малоизученные мраморные кошки, краснокнижные манулы и многие-многие другие дикие кошки.

— У нас много редких животных. В природе особей этих видов можно пересчитать по пальцам, а в зоопарках пытаются размножить этих животных. Пусть их не выпустят в природу. Но в первую очередь зоопарки стремятся сохранить эти виды, — рассказала изданию «ЧС-ИНФО» зоотехник секции хищных Новосибирского зоопарка Светлана Черных.

В зоопарках условия содержания кошек стараются максимально приблизить к их обычной природной среде обитания. В клетках выставляются высокие бревна и хвоя, по которым кошки могут лазать, для определенных видов оборудуются бассейны, все кошки имеют свое подобие «домика». Размеры вольера также рассчитываются из индивидуальной потребности каждого вида. Стараются зоотехники и давать возможность хищникам реализовывать свои охотничьи инстинкты. Конечно, позволить им полноценно охотиться в зоопарке не могут, однако при кормлении специалисты часто прибегают к разным хитростям: подвешивают мясо, прячут его в коробки и так далее, чтобы разнообразить прием пищи для кошачьих.

Особое внимание в зоопарке уделяют выхаживанию детенышей, от которых отказались их мамы. Причин у такого явления много, и, в таких случаях, чтобы вырастить малышей, им ищут «приемную маму». Зачастую ими становятся обычные домашние кошки. Ранее КП-Новосибирск рассказывала, как домашняя кошка в зоопарке выкармливала детенышей харзы.

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