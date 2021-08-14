«Не перенесла зиму»: в центре Новосибирска заменят желтую тактильную тротуарную плитку

На Красном проспекте в Новосибирске заменят тактильную желтую тротуарную плитку. Фото: Анна Гурьянова\Сибкрай.ru

На Красном проспекте в Новосибирске заменят тактильную желтую тротуарную плитку, помогающую ориентироваться в городе незрячим и слабовидящим пешеходам. Выложена она была не так давно, в 2019 году, однако материал, судя по всему, не пережил сибирских морозов.

— Тактильная плитка у нас зиму плохо перенесла. И в рамках гарантийных обязательств подрядная организация за счет собственных средств производит ее замену, — пояснил изданию Сибкрай.ru начальник отдела строительного контроля МКУ «УДС» Владислав Кондратьев.

Закончить работы должны к концу лета. По словам Кондратьева, решить этот вопрос можно было бы быстрее, если бы весь материал был у рабочих в наличии. Но, поскольку эту плитку у нас в городе не производят, подрядчику приходится возить ее издалека небольшими партиями, что тоже увеличивает время работ.

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