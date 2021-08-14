Под Новосибирском иномарка въехала в фуру с арбузами: погиб мужчина

Иномарка выехала на встречку и столкнулась с фурой. Фото: Госавтоинспекция по НСО\"АСТ-54"
В Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись фура и иномарка.
— Около 5:40 утра, 42-летний водитель автомобиля Lifan, ехал по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и 1241 км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Volvo, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области. — В ДТП погиб водитель легковушки, его 57-летняя пассажирка пострадала и была доставлена в больницу.
В ДТП погибли два человека. Фото: Госавтоинспекция по НСО
На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, на трассе было установлено реверсивное движение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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