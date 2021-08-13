«Сказала, что пойдет за грибами»: под Новосибирском пропала 63-летняя пенсионерка с таксой

В Новосибирской области ищут 63-летнюю Надежду Ивановну Бауэр (Козлову). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 63-летнюю Надежду Ивановну Бауэр (Козлову). Женщина отдыхала у себя на даче в СНТ «Заринка». Сегодня, 13 августа, она сообщила родным, что хочет сходить за грибами в лес. Всерьез ее слова родственники не восприняли, поскольку ранее женщина никогда не уходила далеко и редко покидала свой участок. В последнее время у пенсионерки появились проблемы с памятью, она стала плохо ориентироваться на местности. Однако сегодня она действительно вышла из дома и не вернулась. Куда она на самом деле могла направиться — неизвестно. Поисками женщины занимаются волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в вязаную кофту болотного цвета, штаны, сапоги или галоши. С собой женщина взяла собаку таксу.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Надежда Ивановна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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