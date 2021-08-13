Пожар в торговом центре «Олимп» в Искитиме потушили

В МЧС прокомментировали пожар в торговом центре «Олимп» в Искитиме. Фото: "АСТ-54"

В МЧС прокомментировали пожар в торговом центре «Олимп» в Искитиме. Напомним, инцидент случился вечером, 13 августа: его засняли на видео очевидцы и выложили в сеть. К счастью, возгорание было небольшим и его удалось быстро потушить.

— В 18:49 пожарные выехали по сообщению о возгорании в здании торгового центра на улице Станционная. Выяснилось, что на втором этаже, в пекарне, произошел перекал масла во фритюрнице. До прибытия самостоятельно эвакуировались 6 человек, — пояснили в областном МЧС.

Площадь пожара составила три квадратных метра. Локализовать возгорание удалось в 18:57, а полностью ликвидировать — в 19:17. В результате случившегося никто не пострадал.

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На месте работают пожарные (подробнее).

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