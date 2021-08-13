В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу: ребенок в больнице

в Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером, 13 августа, в Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось в Первомайском районе города.

— Сегодня, около половины шестого вечера, 36-летний водитель автомобиля «Шкода Актавиа» ехал по двору дома № 24 вдоль дома №24\1 в сторону дома №25 на улице Маяковского. Около дома №24\1 он сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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