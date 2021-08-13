Губернатор Андрей Травников поблагодарил авторов экспозиции передвижного музея «Поезд Победы»

Поезд пробудет до 14 августа. Фото: правительство Новосибирской области.

Новосибирск принимает акцию «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны»: в столицу Сибири прибыл поезд, внутри которого вместо купе - экспозиция о Великой Отечественной войне. 13 августа посетили Губернатор Андрей Травников, министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, герой РФ Валерий Поташов.

Глава региона поблагодарил авторов проекта: им удалось добиться сильного эмоционального воздействия на посетителя, обеспечить полное погружение в историю того тяжелого времени за счёт интерактива, света, звуков.

- Для наших дедов и прадедов война была настоящей, и мы сегодня тоже стоим на защите нашей Родины – на защите ее истории. Поэтому все проекты, направленные на передачу исторической памяти молодому поколению, заслуживают поддержки. Особенно такие качественно сделанные проекты. Спасибо организаторам, считаю, что все у них получилось, – подчеркнул Андрей Травников.

Андрей Травников по итогам осмотра экспозиции обратился к организаторам, авторам «Поезда Победы» с предложением добавить в «музейный» состав ещё один вагон – посвящённый подвигу тружеников тыла. Жителям Новосибирской области история тыла особенно близка: в годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, а его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма.

Кроме того, губернатор заявил, что будет обращаться к организаторам проекта с просьбой сделать ещё одну остановку в Новосибирской области – на обратном пути. На этот раз – в Татарске.

Напомним, в числе организаторов акции – Министерство науки и высшего образования РФ, общественные организации, волонтёрский корпус. На территории региона акция проходит при поддержке Правительства Новосибирской области.