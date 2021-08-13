«Из окон вырываются клубы дыма»: в Искитиме загорелся торговый центр

Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях. Фото: Кадр из видео

Вечером, 13 августа, в Искитиме загорелся торговый центр. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— На улице Станционной, 1Б, из окон двухэтажного здания ТЦ «Олимп» вырываются клубы дыма. На месте работают пожарные, — сообщает паблик ВКонтате «АСТ-54», где и был выложен ролик.

На кадрах ролика видно, что на месте ЧП работают уже, как минимум, три пожарные машины. В ГУ МЧС по Новосибирской области пообещали прокомментировать произошедшее позже. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Смотреть видеосюжет В Искитиме загорелся торговый центр "Олимп"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.