В Новосибирскую область придет жара до +25 градусов

По прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +25 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирскую область после нескольких прохладных и дождливых дней должна вернуться ощутимая жара. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +25 градусов.

— На выходных, 14 и 15 августа, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, но осадков быть не должно. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха поднимется в среднем до +18…+23 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 2-9 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — А в понедельник, 25 августа, температура воздуха поднимется до +25 градусов. Осадков в этот день также не ожидается.

Солидарны с коллегами и синоптики Яндекс.Погоды. По их прогнозам на выходных и в начале следующей недели будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха поднимется до +24 градусов.

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