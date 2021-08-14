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Общество14 августа 2021 13:23

«Город темпераметный и поэтичный»: поэтесса сняла трогатательное видео о Новосибирске

Девушка объездила полмира, но вдохновилась столицей Сибири
Никита МАНЬКО
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Путешественница объездила всю Европу, но не разлюбила Новосибирск. Фото: предоставлены Викторией Смолиной

Путешественница объездила всю Европу, но не разлюбила Новосибирск. Фото: предоставлены Викторией Смолиной

Сибирячка Виктория Смолина написала поэму о родном городе и сняла клип на свои же стихи, который набирает популярность на YouTube.

— Новосибирск — удивительный город: темпераментный, амбициозный и по-своему поэтичный. Поэзия рождается на стыке контрастов, которыми он переполнен. Я полагаю, вдохновение рождается в глазах смотрящего. Поэтому кто-то вдохновляется самыми «заурядными» вещами вокруг, радуется, творит. А кто-то пробегает мимо, так ничего и не заметив. Или, более того, даже остается недовольным. Все зависит от нас самих, в первую очередь, — рассказала КП-Новосибирск Виктория Смолина - девушка объездила полмира и точно знает, о чем говорит.

Подписчиков видео Виктории впечатлило:

— Побывал в 4 странах, красивых и не очень, но всегда тянуло домой — в родной Новосибирск. Прекрасное видео, молодец!, — написал поклонник.

— Очень понравилось! Я с медведем в кадре мелькнула, да и боксеры знакомые из Первомайского района, — написала девушка.

Смотреть видеосюжет
Поэтесса Виктория Смолина призналась в любви к Новосибирску
Поэтесса Виктория Смолина призналась в любви к Новосибирску
Видео предоставлено Викторией Смолиной, https://www.youtube.com/channel/UC6vgdYFeaeANm1I6cpYcsiQ

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