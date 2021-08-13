В Новосибирской области в 2021 году построят три школы за 3,5 миллиарда рублей

В Новосибирской области в 2019-2020 годах было построено 12 новых школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в 2019-2020 годах было построено 12 новых школ вместимостью более 9,6 тысяч мест. Еще три новых школы общей мощностью почти 3 тысячи мест в регионе планируется сдать в 2021 году.

Как отметил замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, строительство новых школ в регионе ведется в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», а также утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

— На строительство этих 12 школ в 2019-2020 годах направлены средства в объеме порядка 7,4 миллиардов рублей, в том числе более 4,4 миллиардов рублей из областного бюджета. В 2021 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще три школы проектной мощностью 2950 мест, — подчеркнул Сергей Нелюбов.

В текущем году планируется построить здание школы на 750 мест в Болотнинском районе, в Новосибирске на улице Немыткина на 1100 мест, в Верх-Туле 1100 мест. На данные цели будет выделено более 3,5 миллиардов рублей.

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