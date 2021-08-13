Прокуратура начала проверку после того, как под Новосибирском вспыхнула ГАЗель с газовыми баллонами

Прокуратура проводит проверку после того, как в Черепановском районе загорелась ГАЗель с газовыми баллонами. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Прокуратура проводит проверку после того, как в Черепановском районе загорелась ГАЗель с газовыми баллонами. Напомним, ЧП случилось утром 12 августа на трассе около села Верх-Мильтюши. Кузов машины практически полностью выгорел, но, к счастью, никто из людей не пострадал.

— Прокуратура проверит в обществе с ограниченной ответственностью соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок транспортными средствами опасных грузов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в областной прокуратуре.

Проверку по данному факту проводит также областной Следственный комитет. Результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.

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