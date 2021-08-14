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Происшествия14 августа 2021 13:39

Грузчику, случайно убившему во время драки обидчика своей любимой, вынесли неожиданный приговор

Ему дали год ограничения свободы
Никита МАНЬКО
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Вместо тюрьмы мужчина получил запрет покидать город

Вместо тюрьмы мужчина получил запрет покидать город

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд вынес решение по делу грузчика из Новосибирска, который убил своего знакомго в драке. Напомним, 5 ноября в поселке «Гвардейский». 52-летний грузчик Юрий выпил и пошел к приятелю Сергею выяснять отношения — ранее тот приставал к его девушке и даже ударил ее об стену. Мужчины вышил на улицу, после чего Сергей кинулся на Юрия.

— Он не видел движения, но успел среагировать — отклонился и сразу нанесу два удара в челюсть, потерпевший упал на асфальт затылком. «Скорая» отвезла мужчину в больницу, там он скончался от двойного перелома затылочной кости и кровоизлияния в мозг, — сообщил помощник прокурора Калининского района Ярослав Власов.

Грузчик признал вину и суд назначил один год ограничения свободы с требованием не выезжать за пределы Новосибирска и каждый месяц отмечаться в полиции. Приговор в законную силу не вступил.

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