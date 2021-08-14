«Нелюди подбросили ее»: под Новосибирском сбитая кошка несколько часов умирала на глазах у людей

Мужчина похоронил животное, чтобы не видели дети. Фото: предоставлено героем публикации
Житель города Болотное Андрей рассказал о сбитой кошке под Новосибирском: в беду животное попало вечером 11 августа на улице Водопроводной:
— Неизвестные сбили кошку почти во дворе дома, скорее всего, специально — кошки сами под машины не бросаются. Картина была ужасная: много крови и пены из пасти, бедное животное долго мучалось. Утром было бы еще хуже, — рассказал Андрей.
Мужчина сходил за лопатой и похоронил бедное животное на ближайшем пустыре. Автор ищет хозяев животного — он готов показать могилу кошки.
— Не хочу ничего желать этим нелюдям, надеюсь, их хорошо помучает совесть. Мы в ответе за тех кого приручили, будьте человечнее, — говорит Андрей.
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