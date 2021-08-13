Новосибирец пытался похитить в супермаркете продукты на 2,5 тысячи рублей

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

12 августа в 18.27 в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из продуктового магазина, расположенного в Калининском районе. Группа быстрого реагирования прибыла в торговую точку через 3 минуты и приняла у контролеров пойманную на краже девушку.

Работники рассказали бойцам ГБР, что увидели, как молодой человек с подругой ходили по торговому залу и собирали в тележку продукты: несколько бутылок пива, упаковки с чипсами, орешки, сухарики и вяленую рыбу.

Походив по магазину около 10 минут и собрав все необходимые товары, парочка подошла к кассе и разделилась: девушка с двумя пачками чипсов встала в очередь, а парень с тележкой, груженной продуктами на 2,5 тысячи рублей, стал пробираться к выходу. Но его попытка незаметно совершить хищение не удалась - контролеры магазина уже караулили вора, чтобы взять его с поличным.

Поняв, что криминальная схема в этот раз дала сбой, незадачливый воришка бросил и тележку, и сообщницу и пустился в бега!

Брошенная девушка была задержана бойцами группы быстрого реагирования и передана полицейским. А запись камер видеонаблюдения в магазине станет подтверждением того, что пара действовала в сговоре.