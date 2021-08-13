В Новосибирске полностью реконструируют площадь Калинина

Работы намечены на 20211 год.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске в Заельцовском районе отремонтируют площадь Калинина и прилегающие к нему территории: работы намечены на 2022 год. Об этом рассказал главный архитектор города Александр Ложкин.
— Мы установим стелу, она будет интересная, инновационная. Предполагается благоустроить всю территорию вокруг. Планируем, что в следующем году это все будет реализовано, — рассказал архитектор.
Известно, что идею реконструкции предложила строительная компания, которая вблизи с площадью строит жилой комплекс. В целом, по словам Ложкина, за последние пять лет в Новосибирске улучшилось качество возведенных объектов.
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