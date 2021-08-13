Следователи начали проверку после того, как под Новосибирском загорелась «ГАЗель» с газовыми баллонами

Автомобиль загорелся на трассе. Фото: Архив «КП» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку после ЧП, произошедшего под Новосибирском на дороге у селе Верх-Мильтюши Черепановского района. Напомним, 12 августа там загорелся автомобиль «ГАЗель», в кузове которого находились газовые баллоны с пропаном.

— Проверка проводится в рамках ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания газовых баллонов.

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