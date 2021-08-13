Погода в Новосибирске на сентябрь 2021: каким будет первый осенний месяц

Начало осени будет очень приятным для новосибирцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на сентябрь 2021 порадует горожан. Сентябрь обещает быть теплым, с небольшим количеством осадков.

По данным сайта «World-Weather.ru», первая половина сентября будет относительно теплой для начала осени.

— Днем температура воздуха составит +19…+22 градуса, ночью — не ниже +13. Небольшое похолодание начнется со второй половины месяца — тогда днем уже будет в среднем +12…+17 градусов, а ночью — +6…+10. Кроме того, будет солнечно: 13 ясных дней и 9 дней с переменной облачностью. Лишь к концу первой декады пойдет небольшой дождь, — сообщается на сайте.

Похожий прогноз дает и сервис «Яндекс Погода». Самым жарким днем окажется 2 сентября — 20 градусов тепла. В первой декаде температура воздуха днем будет +15…+20 градусов. Со второй декады упадет до +9…+14 градусов, также начнутся дожди. Всего «Яндекс Погода» обещает 6 ясных и 16 дней с переменной облачностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.