Сводка по коронавирусу Новосибирск, 13 августа: умерли 9 человек

Публикуем данные по числу заболевших за последние сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 13 августа: стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 9 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 54, 55, 62 и 73 года и женщины в возрасте 60, 67, 79, 83 и 94 года. Всего в регионе умерли 2469 человек за все время пандемии, — уточнили в оперштабе правительства региона.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находится 263 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 25 пациентов.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 193 человек, выздоровели 127 пациентов.

С начала эпидемии ковидом переболели 55 264 человека, в том числе 4146 детей, выздоровели 46 148 пациентов.

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