В Новосибирске из торгового центра «Аура» эвакуировали посетителей после сообщения о минировании

Эвакуация прошла утром. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в пятницу, 13 августа, в Новосибирске эвакуировали посетителей и продавцов из торгового центра «Аура».

- с 8.00 до 9.00 поступали анонимные сообщения в мэрию о минировании торгового центра, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Как сообщили в антитеррористической комиссии Новосибирской области, - сейчас проводится проверка:

- Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время осуществляется обследование объектов.

А полицейские тем временем пытаются найти человека, который рассылал эти сообщения. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.

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