Сибирячка отдала телефон цыганке Терезе, посчитав ее целительницей

Сибирячка обратилась в полицию.
Фото: Виктория МИНАЕВА
За помощью к полицейским обратилась 36-летняя жительница райцентра Маслянино: она рассказала, что стала жертвой цыганки-мошенницы.
- Женщина отдала цыганке Терезе, которая живет в соседней деревне, свой сотовый телефон: поверила, что та - целительница, и сможет ей помочь, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Когда поняла, что цыганка её обманула, пошла в полицию.
Сейчас в этой истории разбираются правоохранители.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер