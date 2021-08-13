Сибирячка отдала телефон цыганке Терезе, посчитав ее целительницей

Сибирячка обратилась в полицию. Фото: Виктория МИНАЕВА

За помощью к полицейским обратилась 36-летняя жительница райцентра Маслянино: она рассказала, что стала жертвой цыганки-мошенницы.

- Женщина отдала цыганке Терезе, которая живет в соседней деревне, свой сотовый телефон: поверила, что та - целительница, и сможет ей помочь, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Когда поняла, что цыганка её обманула, пошла в полицию.

Сейчас в этой истории разбираются правоохранители.

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