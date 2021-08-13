В Новосибирске закроют три ковидных госпиталя

Больницы больше не будут принимать болеющих ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске три больницы, которые были перепрофилированы под ковидные госпитали, возвращаются к обычной работе. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова.

— В прежнем режиме начали работать больница скорой медицинской помощи № 2, городская больница № 3 и городская больница № 12, — рассказал министр.

Как отметил представитель Минздрава, такое решение было принято потому, что в области начинает стабилизироваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. И все меньше обращений от ковидных пациентов поступает в скорую.

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