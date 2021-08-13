В Новосибирске заключенного с нацистской татуировкой оштрафовали

Татуировка заключенного пропагандирует фашизм. Фото: Архив «КП»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске суд вынес приговор по делу заключенного, который в колонии похвастался татуировкой с нацистской символикой в колонии, где сейчас отбывает срок. Действия мужчины сочли экстремистскими.
— Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, — сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Новосибирской области.
Известно, что решение суда еще не вступило в законную силу, и заключенный может его обжаловать.
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