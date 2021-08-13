Новосибирец предстанет перед судом за смертельное ДТП

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего парня. По вине подростка в марте 2020 года погибла молодая девушка.

— Обвиняемый, работавший на автомойке, взял оставленные клиентом ключи от автомобиля «Форд Фокус» и поехал кататься со своей подругой по территории Первомайского района. Перед этим подросток употребил спиртное и в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

Молодой человек выехал на «встречку» и столкнулся с ехавшим в своей полосе автомобилем ВАЗ-2107. В результате чего на месте ДТП погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей». После чего злоумышленник бросил угнанный автомобиль и пытался скрыться с места аварии, но вскоре был задержан.

Вину в случившемся парень признал лишь частично. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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