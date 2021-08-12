Экс-Губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина почти 300 тысяч рублей

суд взыскал в пользу экс-Губернатор Новосибирской области Василия Юрченко почти 300 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Железнодорожный районный суд взыскал в пользу экс-Губернатор Новосибирской области Василия Юрченко почти 300 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного при уголовном преследовании.

— Суд удовлетворил указанное заявление частично и взыскал в пользу Василия Юрченко с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме 289 847 рублей, — сообщили в Железнодорожном районном суде.

Напомним, Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год. В 2014 году Владимир Путин снял его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». На Юрченко посыпались уголовные дела, но до суда дошло лишь одно — за превышение должностных полномочий. Ранее Василий Юрченко уже отсудил у Минфина несколько миллионов рубелей.

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Эту сумму он получил в качестве компенсации за уголовное преследование (подробнее).

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