Под Новосибирском столкнулись две фуры и иномарка: есть пострадавшие

В Мошковском районе Новосибирской области произошло крупное ДТП. Фото: Кадр из видео

В Мошковском районе Новосибирской области произошло крупное ДТП. Между селами Сокур и Кошево столкнулись две фуры и иномарка, которая после аварии оказалась сильно повреждена.

— Сегодня 73-летний водитель автомобиля Nissan AD ехавший по дороге р-255 со стороны Новосибирска, обгоняя колону автомобилей, не успел вернуться в свою полосу и столкнулся с грузовиком, ехавшим ему навстречу, а потом с грузовиком, ехавшим в попутном направлении, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В аварии пострадал водитель «Ниссана» и его 73-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

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