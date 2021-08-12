«Скорая проехала мимо, хотя мы махали ей»: мужчина, которому стало плохо, час пролежал на остановке в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на долгое ожидание скорой помощи. Фото: Алена Каменева

Новосибирцы пожаловались на долгое ожидание скорой помощи для потерявшего сознание на улице мужчины. Как пояснили КП-Новосибирск очевидцы, инцидент произошел сегодня на автобусной остановке «Троллейный жилмассив» сегодня, 12 августа.

— Сегодня, примерно в 16:23, на моих глазах мужчине на остановке стало плохо, он упал на спину с высоты своего роста и, судя по звуку, сильно ударился головой. Ему сразу же вызвали «скорую». При этом, мимо нас проехала тогда одна машина скорой помощи, но останавливаться не стала. Хотя люди махали ей для привлечения внимания. Потом один из мужчин еще дважды звонил, пытался поторопить. Только около 17:18 приехала скорая и мужчину наконец-то забрали в больницу. По факту, машину мы прождали почти час, — рассказала КП-Новосибирск одна из очевидцев Алена Каменева.

Главный врач новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова подтвердила КП-Новосибирск, что такой вызов действительно поступал.

— Такой вызов действительно поступал. Люди, вызывавшие скорую помощь, сообщили, что мужчина, около 60 лет, в алкогольном опьянении, упал на улице. Находился он в сознании, кровотечения и нарушения дыхания не было. Данное сообщение было определено как вызов без угрозы для жизни и находился на ожидании. В тот момент в приоритете были более срочные и экстренные вызовы, где присутствовала угроза для жизни. Когда к мужчине прибыла реанимационная бригада, он также находился в сознании. Его доставили в больницу для осмотра, — пояснила КП-Новосибирск Ирина Большакова.

Ставшая очевидцем инцидента сибирячка планирует в ближайшее время обратиться с жалобой по факту произошедшего в областной минздрав. КП-Новосибирск также направила запрос в областное министерство здравоохранения, чтобы разобраться в ситуации.

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