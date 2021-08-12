Следователи начали проверку после несчастного случая на новосибирской стройке, где пострадал рабочий

ЧП случилось на одной из строек в Октябрьском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку после несчастного случая на стройке в Октябрьском районе Новосибирска. Напомним, ЧП произошло сегодня, 12 августа: во время заливки стены подвала один из рабочих поскользнулся на опалубке и упал. Его доставили в больницу.

— По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска проводится уголовно-процессуальная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи и полиция ищут очевидцев ЧП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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