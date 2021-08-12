«Бил и прижигал утюгом»: новосибирец жестоко убил своего дедушку из-за замечания о пьянстве

Новосибирец пойдет под суд за жестокое убийство собственного 91-летнего дедушки. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец пойдет под суд за жестокое убийство собственного 91-летнего дедушки. На преступление мужчина решился из-за того, что родственник сделал ему замечание за частое употребление спиртного.

— По версии обвиняемый был в квартире своего 91-летнего деда, где в ходе ссоры сильно избил пенсионера руками и ногами. Мотивом преступления явилось недовольство пожилого родственника поведением внука, который, по его мнению, часто злоупотреблял спиртными напитками, — сообщили в областной прокуратуре. — После этого злоумышленник взял подключенный к электрической сети утюг и приложил его не менее 10 раз к разным частям тела потерпевшего. От полученных травм дедушка скончался на месте.

Против сибиряка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», свою вину в преступлении мужчина признал частично. Дела сибиряка уже передали в суд, ему может грозить пожизненное заключение в тюрьме.

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