В Новосибирской области жильем обеспечат около семи тысяч человек

За первые семь месяцев 2021 года в регионе введено в эксплуатацию более 808 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области разработана и принята вся нормативно-правовая база, необходимая для реализации механизма комплексного развития территории. Этот механизм будет применяться для решения задачи расселения ветхого и аварийного жилья.

— Благодаря созданной базе, Правительство Новосибирской области уже в 2021 году планирует приступить к реализации первых проектов с применением механизма комплексного развития территорий. Сегодня определены шесть пилотных площадок на территории Новосибирска, которые предполагается развивать с использованием КРТ. Общая площадь данных территорий составляет 10 Га. Объем инвестиций — 14,825 миллиардов рублей. Сейчас на этой территории, в домах, которые подлежат расселению, проживает чуть более тысячи человек. После расселения и застройки планируется, что здесь будет построено более 250 тысяч квадратных метров жилья, в которых будут жить почти 7 тысяч человек. Предполагается, что в список площадок войдут территории по улицам Кубовой, Дунаевского, Солидарности, Аренского, Знаменской, Мошковской и другие, — пояснил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Кроме того, на сегодняшний день четко по графику выполняются планы по вводу жилья в эксплуатацию. За первые семь месяцев 2021 года в регионе введено в эксплуатацию более 808 тысяч квадратных метров жилья. Из общего объема по-прежнему преобладают многоквартирные дома — 67% (540 тысяч квадратных метров), остальное — индивидуальное строительство (268 тысяч квадратных метров). Всего в 2021 году запланирован ввод более 1 миллиона 680 тысяч квадратных метров жилья.

— Перед нами стоит серьезная цель нацпроекта «Жилье и городская среда» — увеличить объемы жилищного строительства. К 2030 году мы должны обеспечить ежегодный ввод не менее 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров, что позволит улучшить жилищные условия не менее 70 тысяч семей, проживающих в регионе, — отметил Иван Шмидт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.