В школах Новосибирской области создадут две тысячи новых мест

В Новосибирской области в школах будет создано около 2 тысяч дополнительных мест.

В Новосибирской области в 2021 году в школах будет создано около 2 тысяч дополнительных мест. Создание новых мест ведется в рамках программы «Развитие образования в Новосибирской области» за счет средств областного бюджета. Ход ремонта в школе №196, который позволит создать там допместа, проинспектировал Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

— Работа по созданию дополнительных мест для школьников — на особом контроле Правительства региона. Новые места создаются за счет ремонтов помещений, которые не использовались или использовались не по назначению в действующих образовательных организациях. К примеру, в данной школе высвобождено от арендаторов и отремонтировано под пять новых начальных классов 800 квадратных метров учебных помещений. Создано 150 дополнительных учебных мест, благодаря чему улучшатся условия для детей, появится возможность разгрузить вторую смену. В новых классах полного дня дети будут не только учиться, но и заниматься внеклассной деятельностью. Работы ведутся за счет средств областного бюджета в рамках программы «Развитие образования в Новосибирской области». На 2021 год в 36 образовательных организациях региона запланировано создание почти 2 тысяч новых мест за счет перепрофилирования помещений. Всего на эти цели направлено более 180 миллионов рублей, — прокомментировал Сергей Нелюбов.

Во вновь создающихся классах проводится комплексный ремонт — заменяется электрика, сантехника, проводятся многие другие виды работ. Сергей Нелюбов отметил, что в 2019 году на создание 3,5 тысяч дополнительных мест было выделено 235 миллионов рублей — эти средства передаются из расчета 100 тысяч рублей на создание одного места. Так, за два года в регионе в общей сложности будет создано порядка пяти тысяч дополнительных мест.

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