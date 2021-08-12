В Новосибирске инженера взорвавшейся АЗС оставили под домашним арестом

Инженеру взорвавшейся новосибирской АГЗС оставили под домашним арестом. Фото: стоп-кадр

Инженеру взорвавшейся новосибирской АГЗС оставили под домашним арестом. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого на 3 месяца, а всего до 4 месяцев 30 суток, то есть до 1 ноября 2021 года, с сохранением ранее установленных судом запретов, — сообщили в суде.

Напомним, ЧП на газовой заправке случилось 14 июня. В тот день на Гусинобродском шоссе, 60 прогремел мощный взрыв. В результате ЧП в больницу 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». В настоящий момент дело передано в центральный СК. Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности: газовоз, который приехал сливать топливо, не заземлили должным образом.

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