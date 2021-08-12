В Новосибирске грузовик насмерть задавил 59-летнего мужчину

В Новосибирске грузовик задавил мужчину насмерть. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В четверг, 12 августа, грузовик Mazda Titan задавил 59-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте. Трагедия произошла на Бердском шоссе. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.

— ДТП случилось в 12.45. За рулем грузовика был 36-летний мужчина. Он сбил сибиряка, когда тот перешел дорогу по «зебре» и был на обочине, — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают полицейские.

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