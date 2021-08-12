В Новосибирске пропала 81-летняя пенсионерка, которая плохо слышит

В Новосибирске пропала 81-летняя пенсионерка. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Октябрьском районе Новосибирска пропала 81-летняя Светлана Сергеевна Васильева. О ее местонахождении ничего неизвестно с 9 августа. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт просят помощи в поисках женщины.

— Ее рост 15-155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Во что была одета женщина, неизвестно. Она плохо слышит, — уточнили в «Лиза Алерт».

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам 112 или 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

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