В Новосибирске от коронавируса умерла 94-летняя женщина

От ковида за сутки умерли 11 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 12 августа, стало известно о том, что за последние сутки коронавирус унес жизни еще 11 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 52, 59, 60, 68, 79 лет и двое мужчин в возрасте 71 года и женщины в возрасте 57, 80, 81 и 94 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 460 человек, — уточнили в оперштабе.

В тяжелом состоянии в реанимации находятся 259 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ 26 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 187 жителей региона, выздоровели 122 пациента.

Сначала эпидемии ковидом переболели 55071 человек, в том числе 4128 детей, выздоровел 46021 пациент.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности и ограничения. В общественных местах необходимо быть в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра.

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